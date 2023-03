Seit Jahren treiben zwei Schwertwale vor der Küste Südafrikas ihr Unwesen. Vor allem auf die Lebern von Haien haben sie es abgesehen. Eine Forscherin berichtet bei einem jüngsten Zwischenfall von mindestens 17 toten Haien an einem Tag.

Zwei Schwertwale (Orcas) haben Ende Februar ein wahres Massaker unter Haien vor der Küste Südafrikas angerichtet. An einem einzigen Tag töteten die Wale insgesamt 17 Haie, berichtete die Meeresbiologin Alison Kock auf Twitter. Die Kadaver der Tiere trieben am Pearly Beach an Land, einem Dorf an der südlichsten Spitze Südafrikas.

"Mindestens 17 Siebenkiemerhaie wurden diese Woche von dem berüchtigten Killerwalpaar Port und Starboard in Südafrika getötet", schrieb die Wissenschaftlerin am 24. Februar auf Twitter. Die Namen Port und Starboard sind die englischen Begriffe für Backbord und Steuerbord. Die Tiere bekamen diese Namen verliehen, weil die Rückenflosse bei dem einen Exemplar nach rechts, beim anderen nach links wegklappt.

Die Orcas hatten erneut nur die Lebern der Breitnasen-Siebenkiemerhaie (Notorynchus cepedianus) gefressen. Bereits zuvor war dieses Verhalten beobachtet worden. Der Grund dafür könnte sein, dass Haifischlebern sehr nahrhaft sind und große Mengen an Fetten und Vitaminen enthalten. "Orcas haben möglicherweise gelernt, dass der Verzehr von Haifischlebern viel Energie und Nährstoffe liefert", so Kock gegenüber dem Online-Magazin Live Science.

"Haifischlebern sind groß und schwimmfähig"

Auch eine andere Eigenschaft der Leber könnte die Vorliebe der Wale begünstigen: "Haifischlebern sind groß und schwimmfähig und steigen an die Wasseroberfläche, wenn ein Hai getötet wird", sagte Kock dem Magazin. Dadurch seien sie für Orcas leicht zu erkennen und zugänglich, während andere Organe auf den Grund sinken oder schwerer zu finden seien.

Die Praxis des Leberfressens sei bei dem Paar bereits seit acht Jahren beobachtet worden, so Kock. "Wir haben dieses Paar zum ersten Mal 2015 bei der Jagd auf Siebenkiemerhaie in der False Bay in Kapstadt beobachtet (...) das Drama hörte damit nicht auf", schrieb sie auf Twitter. Im Jahr 2017 habe das Paar schließlich damit begonnen, Weiße Haie zu jagen und deren Lebern zu fressen. Dies führte schließlich dazu, dass die Haie ihre angestammten Plätze vor der Küste verließen.