Ein Moment, mit dem John lange nicht mehr gerechnet hat.





Hier hört er zum ersten Mal nach einer Organ-Transplantation sein neues Herz schlagen.





Bei einem Arbeitsunfall 2019 erleidet John aus dem US-Bundesstaat New Jersey einen elektrischen Schock.





Er fällt von der Außenfassade eines Hauses und landet auf einem Metallgerüst. Dabei bekommt er einen Stromschlag.





Fünf Monate nach dem Unfall erhält der 42-Jährige die Diagnose: Herzinsuffizienz.





Seit dem Befund ist sein Zustand zunächst weitdesgehend stabil, bis sein Herz im Juli dieses Jahres langsam anfängt zu versagen.





Im Krankenhaus erhält er diverse Medikamente und wird an Herz-entlastende Geräte angeschlossen. Von da an muss er im Krankenhaus bleiben.





Nach einiger Zeit wird ein passender Spender für ihn gefunden.





Seinen eigenen Herzschlag wieder hören und spüren zu können, rührt ihn zu Tränen.





Das Gefühl wieder nach draußen gehen zu können, kann John kaum in Worte fassen.





John und seine Frau fühlen sich sehr dankbar gegenüber dem Spender und seiner Familie.





„Von nun an werde ich das Leben nie wieder als selbstverständlich erachten. Bitte umarmt eure Liebsten von nun an jeden Tag ein wenig fester und küsst sie einmal mehr als sonst.“ -John ggü. SWNS





