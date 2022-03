Während der Fahrt mit einem über 100 Meter hohen Free Fall Tower rutschte ein 14-jähriger Junge aus seinem Sitz und fiel in die Tiefe. Jede Hilfe kam für den Teenager zu spät.

Für den 14-jährigen Tyre Sampson endete ein Ausflug in den Icon-Freizeitpark in Orlando im US-Bundesstaat Florida mit dem Tod. Der Teenager aus Missouri war mit der Familie eines Freundes in dem Vergnügungspark unterwegs. Bei einer Fahrt mit dem Freifallturm rutschte der Junge am Donnerstagabend aus seinem Sitz und stürzte etliche Meter in die Tiefe. Im Krankenhaus erlag er seinen Verletzungen.

Laut "Fox News" handelt es bei dem rund 130 Meter hohen Fahrgeschäft um den "weltweit größten Freifallturm". Vor drei Monaten erst eröffnete die Attraktion. Fahrgäste werden lediglich mit einem Sicherheitsbügel aus Plastik im Sitz gehalten. Das Geschirr wird um die Schultern gelegt und zwischen den Beinen festgeschnallt. Einen zusätzlichen Sicherheitsgurt gibt es nicht. "Ähnlich wie bei einer Achterbahn", beschreibt ein "Fox"-Reporter.

Fahrgäste nicht richtig gesichert?

Fotos, die kurz vor der Fahrt entstanden und unter anderem von der "Daily Mail" veröffentlicht worden sind, zeigen, dass der Sicherheitsriegel von Tyre Sampson nicht komplett heruntergezogen war. Es sei unklar, ob das Geschirr vor der Fahrt noch vollständig verschlossen worden war. Die Gondel am Turm bewegte sich anschließend nach oben, hielt dann für zehn Sekunden an und sauste mit einer Geschwindigkeit von rund 120 km/h in die Tiefe.

Lost Places Einst amüsierten sich hier Tausende von Besuchern. Jetzt herrscht Totenstille 1 von 11 Zurück Weiter Zurück Weiter Six Flags Amusement Park

Im August 2005 hatte der Hurrikan "Katrina" den erst wenige Jahre zuvor eröffneten Spaßpark im US-Bundesstaat Louisiana zerstört. Zehn Jahre später fotografierte Seph Lawless dieses Karussell. Mehr

Dabei rutschte der 14-Jährige von seinem Sitz. Umstehende Parkbesucher konnten nur hilflos zusehen. Auf Audio- und Videoaufnahmen vom Ort des Geschehens ist zu hören, wie Panik ausbricht, auch unter den Angestellten. Eine Frau fragt wiederholt ihren Kollegen, der für die Sicherung der Fahrgäste zuständig ist, ob er den Verschluss der Gurte nicht kontrolliert hätte. Doch, das habe er, beharrt er immer wieder.

"Schreckliche Tragödie" in Orlando

Das Orange County Sherrif's Office bestätigte den Tod des Teenagers am Freitag. Sherrif John Mina sprach von einer "schrecklichen Tragödie". "Wir können uns den Schmerz und die Qual nicht vorstellen, die seine Familie durchmachen muss", twitterte die Polizeibehörde. Die Ermittlungen in dem Fall laufen. Noch gibt es keine Hinweise darauf, wie genau es zu dem tragischen Ereignis kommen konnte.

Auch der Freizeitpark drückt auf seiner Internetseite Trauer und Beileid aus. Man wolle eng mit der Polizei kooperieren, um den Vorfall aufzuklären. Der Free Fall Tower bleibe bis auf Weiteres geschlossen. Laut "Daily Mail" kam es bereits vor zwei Jahren zu einem tödlichen Unfall in dem Park. Damals sei ein Angestellter während Arbeiten auf der Attraktion "StarFly" abgestürzt und 60 Meter in die Tiefe gefallen.

Quellen: "Daily Mail", "Fox News", Icon-Park, Twitter