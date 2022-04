Sehen Sie im Video: ADAC warnt zu Ferienbeginn vor vollen Autobahnen.









STORY: Der Beginn der Osterferien steht in vielen Bundesländern an. Nach langer Zeit wird es wieder so sein, dass es fast keine coronabedingten Reisebeschränkungen mehr gibt. Daher heißte es für viele endlich: Ab in den Urlaub. Doch Augen auf und Vorsicht, denn diesen Wunsch haben viele Leute. Daher rät ADAC-Pressesprecherin Melanie Mikulla allen Leute, die mit Auto losdüsen wollen, zu einer wohlüberlegten Reiseplanung: "Die klassischen Reiserouten sind natürlich betroffen. Das heißt, wer in den Süden fährt, der muss über die A8, über die A9 Richtung Österreich oder Italien, da wird es auf jeden Fall voll. Natürlich oben an die Küsten, auch diese Strecken werden betroffen sein, an der A1. Die A 7 ist sowieso immer betroffen, weil die quer durch Deutschland geht. Also da muss man sich schon drauf einstellen. Das sind die Autobahnen." Wichtig ist darüber hinaus, immer genug Proviant mit an Bord zu haben, falls es zu längeren Staus kommt. Und auch die Benzinpreise treiben vielen Autofahrern und -fahrerinnen zurzeit die Sorgenfalten auf die Stirn. Bei diesem Thema rät die ADAC-Sprecherin dazu, nicht morgens, sondern eher in den Abendstunden zu tanken. Oder man steigt vielleicht sogar gleich auf die Bahn um.

Mehr