In den pakistanischen Fernsehnachrichten nimmt dieser Reporter seinen Bericht aus einem Überschwemmungsgebiet sehr ernst. "In der Region Jhakkar Imam Shah steigt der Pegel des Indus stetig an und hat Tausende Morgen Ackerland überflutet. Das Wasser fließt jetzt auch in Wohngebiete. Die Anwohner haben uns mitgeteilt, dass die Bezirksbehörden keinerlei Maßnahmen ergriffen haben. Es sind Behausungen und Ernten bedroht." Die Live-Schalte mit dem aufopfernden Fernsehreporter Azadar Hussain machte ihre Runde im Internet. Die Überschwemmungen wurden durch starke Regenfälle verursacht. Nach Angaben des Katastrophenschutzes von Pakistan sind dadurch im vergangenen Monat landesweit über 70 Menschen ums Leben gekommen. Das Wetteramt hat vorausgesagt, dass sich der Monsun in den kommenden Tagen in mittlere und südliche Landesteilen ausbreiten wird.

