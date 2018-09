Palästinenser verurteilen Streichung von US-Hilfen für UNRWA

Gaza - Palästinenservertreter haben die Streichung der US-Hilfen für das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen scharf kritisiert. «Wir weisen diese amerikanische Entscheidung komplett zurück und verurteilen sie», sagte Saeb Erekat, Generalsekretär der Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO, in der Nacht. Die USA werden ihre Zahlungen für UNRWA einstellen, wie das Außenministerium in Washington mitteilte. Die USA müssten einen überproportionalen Teil der Last schultern, hieß es zur Begründung. Das Programm hat einen Umfang von 1,1 Milliarden Dollar jährlich.