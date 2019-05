Die US Schauspielerin Pamela Anderson und der Wikileaks Chef-Redakteur waren der erste Besuch, den Wikileaks Gründer Julian Assange während seiner Haft in London empfangen konnte. "Er braucht jetzt jede Unterstützung, die er kriegen kann, eine gerechte Entscheidung wird davon abhängen. Er ist ein guter Mensch, eine unglaubliche Person. Ich liebe ihn, ich kann mir kaum vorstellen, was er durchmachen muss, es war gut ihn zu sehen, aber was hier passiert ist fehlgeleitete Justiz." "Wir müssen sein Leben retten, so ernst ist es." Auch auf der Homepage ihrer Stiftung "Pamela Anderson Foundation" hat sie eine Kampagne für die Freisprechung von Assange geschaltet. Auf Twitter nannte sie ihn "den unschuldigsten Mann der Welt" Assange hat erst kürzlich eine 50-wöchige Haftstrafe angetreten, weil er gegen Kautionsauflagen in Großbritannien verstoßen hatte. Die USA fordern derzeit die Auslieferung von Assange, weil sie ihm Beihilfe zu einem der größten Daten-Hacks der Geschichte vorwerfen. Für die einen ist Wikileaks Gründer Julian Assange ein Held, der mit der Enthüllung geheimer Informationen den Machtmissbrauch moderner Staaten sichtbar machte. Für die anderen ist er ein gefährlicher Rebell, der die Sicherheit der USA unterwandert hat.