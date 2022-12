Der Glaube hat im Leben von Joseph Alois Ratzinger schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Er wird am 16. April 1927 in Marktl am Inn geboren und wächst in einer Familie auf, die stark im katholischen Glaube verwurzelt ist.

Er und sein Bruder Georg schlugen beide eine kirchliche Laufbahn ein. Joseph Ratzinger wurde 1951 zum Priester geweiht. Schon mit 31 Jahren lehrte und forschte er als Theologieprofessor. Galt er in jungen Jahren noch als Reformer, prägte er die Kirche später als Konservativer.

Papst Benedikt XVI. war enger Vertrauter von Johannes Paul II.

Ratzinger war fast ein Vierteljahrhundert lang bis zu dessen Tod einflussreicher Berater seines Vorgängers Johannes Paul II. Noch zu Lebzeiten Johannes Paul II. hatte der älter werdende Ratzinger mehrfach um die Entlassung aus seinem Amt im Vatikan gebeten. Er wollte seinen Lebensabend in seiner Heimat verbringen. Sein Vorgänger lehnte dies stets ab.

In Deutschland zog Joseph Ratzinger als Chef der Glaubenskongregation immer wieder Kritik auf sich und wurde teilweise als "Gottes Rottweiler" verspottet. Als Ratzinger am 19. April 2005 zum ersten deutschen Papst seit fast 500 Jahren gewählt wurde, jubelte die "Bild"-Zeitung: "Wir sind Papst!". Auch bei seinem ersten Besuch in Deutschland wurde das Kirchenoberhaupt umjubelt. Auf dem Weltjugendtag in Köln 2005 war der Papst zum Star.

Doch die einstige Begeisterung für den deutschen Papst verflog sehr schnell. Sein traditioneller Katholizismus ließ sich nicht mit der modernen Welt nur schwer zusammenbringen.

Sexueller Missbrauchsskandal überschattet Pontifikat

Ratzinger galt als brillanter Theologe, sein Pontifikat war jedoch von Machtkämpfen innerhalb der Kirche und dem Missbrauchsskandal überlagert. Der Deutsche war der erste Papst, der sich für den sexuellen Missbrauch von Kindern durch katholische Geistliche entschuldigte und sich mit Opfern traf.

Doch agierte er vielen zu zögerlich. Seine Gegner kritisierten ihn dafür, es nicht geschafft zu haben, die Vertuschung der Missbrauchsskandale durch die Kirche zu beenden.

Rücktritt aus dem Papstamt 2013

Mit seinem Rücktritt aus dem Amt des Papstes machte Joseph Ratzinger einen historischen Schritt. Er war das erste Oberhaupt der katholischen Kirche der Neuzeit, das nicht im Amt verstarb. Nach seinem Rücktritt lebte er zurückgezogen im Vatikan.

Am Samstagmorgen starb Papst Benedikt XVI. im Alter von 95 Jahren im Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan.