Der paraguayischen Polizei ist offenbar ein Schlag gegen das schmutzige Geschäft der Kinderpornographie im Darknet geglückt. Die Behörden nahmen einen 58-jährigen Deutschen fest, der hinter diversen illegalen Internetportalen stecken soll.

Dieser Beitrag erschien zuerst an dieser Stelle auf RTL.de.

Ein Schlag gegen düsterste Abgründe des Darknets: Die Polizei hat in Paraguay einen Deutschen festgenommen, der laut lokalen Medien Seiten für Kinderpornographie im Darknet betrieb. Der 58-Jährige wurde in Deutschland und weiteren Ländern mit internationalem Haftbefehl gesucht. Die Ermittler nahmen ihm am Montagabend in seinem Versteck fest. Fotos zeigen Laptops und weitere Beweisstücke, die die Polizei bei dem Einsatz in Concepciòn sicherstellte.

Polizei: "Wir sprechen über ein sehr verabscheuungswürdiges Verbrechen"

Den Medienberichten zufolge soll der Deutsche sich seit 2010 in Paraguay versteckt gehalten haben, unter Pädophilen als Seiten-Administrator und Berater aber sehr bekannt gewesen sein. Er sitzt nun in Paraguay in Untersuchungshaft.

Wie der paraguayische TV-Sender "Telefuturo" berichtet, erklärten die Ermittler auf einer Pressekonferenz, dass sie den Deutschen für den Anführer eines Kinderporno-Netzwerks halten. Dem Bericht zufolge ist der 58-Jährige in Deutschland bereits vorbestraft.

Der Polizeichef erklärte auf der Pressekonferenz: "Wir sprechen über ein sehr verabscheuungswürdiges Verbrechen und jeder von uns kann Opfer sein." Er empfehle Eltern, dass sie "viel Vorsicht walten lassen bei Leuten, die in diese Art von Problemen verstrickt sind und mit Kinderfotos handeln". Staatsanwältin Irma Llano teilte mit, dass der Mann nach Asunción gebracht werden werde, wo er verhört wird und wo die nächsten Schritte eingeleitet werden.

