Auch die Bahnen nach Deutschland fahren vom Pariser Gare de l'Est am Dienstag vorerst nicht

Nach einem Feuer in einem Stellwerk ist der Zugverkehr vom Pariser Bahnhof Gare de l'Est am Dienstag den ganzen Tag unterbrochen. Laut der französischen Bahn SNCF soll es sich um Brandstiftung handeln.

Brandstifter haben am Dienstag den Pariser Bahnhof Gare de l'Est lahmgelegt. Der Bahnverkehr unter anderem nach Deutschland wurde nach einem Feuer in einem Stellwerk mitten im morgendlichen Berufsverkehr für den ganzen Tag unterbrochen, wie die französische Bahn SNCF mitteilte. Eine Sprecherin sagte, das Feuer in dem Stellwerk sei durch Brandstiftung an Stromkabeln ausgelöst worden.

"Nach ersten Erkenntnissen können wir sagen, dass es sich um einen absichtlich gelegten Brand an Stromkabeln handelt", sagte die Sprecherin der Nachrichtenagentur AFP.

Zugverkehr von Pariser Bahnhof den ganzen Tag unterbrochen

Neben den Zügen nach Deutschland waren auch alle TGV-Schnellzüge, die TER-Regionalzüge und die Linie P der Pariser Nahverkehrszüge Transilien von der Störung betroffen. "Der Verkehr wird für den ganzen Tag unterbrochen", sagte die SNCF-Sprecherin.

Am Gare de l'Est, einem der sechs großen Pariser Bahnhöfe, fahren die Züge nach Ostfrankreich ab, aber auch internationale Verbindungen etwa nach Deutschland und Luxemburg. Nach Angaben der SNCF verkehrten dort im Jahr 2019 etwa 41 Millionen Menschen.