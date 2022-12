Bei einem Angriff auf ein kurdisches Kulturzentrum und ein kurdisches Café in Paris sind drei Menschen durch Schüsse getötet worden. Drei weitere wurden verletzt, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Ein 69-Jähriger sei festgenommen worden. Er sei polizeibekannt, unter anderem wegen einer Attacke auf Migranten in der französischen Hauptstadt. Man werde der Frage nach einem rassischsten Hintergrund nachgehen, hieß es. "Der Mörder wurde in ein Krankenhaus gebracht, er befindet sich in einem kritischen Zustand. Er wurde sofort von der Polizei verhaftet. Die Schießerei ereignete sich in einem kurdischen Gemeindezentrum, in einem Restaurant gegenüber dem und in einem Friseurladen gegenüber dem Gemeindezentrum. Bis jetzt kennen wir die Motive des Mörders nicht". Die Schüsse lösten Panik in der von kleinen Geschäften und Cafés gesäumten Straße am Tatort aus. Der Staatsanwaltschaft zufolge wurde der mutmaßliche Schütze vor einem Jahr wegen eines Angriffs mit einem Säbel auf ein Migrantenlager in Paris festgenommen. Der Fernsehsender BFM TV berichtete, der Verdächtige sei französischer Staatsbürger.