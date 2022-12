In der Pariser Rue d'Enghien sind am Tag vor Heiligabend Schüsse gefallen

In Paris sind mindestens drei Menschen durch Schüsse getötet worden, mehrere wurden verletzt. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest. Noch sind die Hintergründe unklar.

Ein Unbekannter hat im Zentrum von Paris drei Menschen erschossen und vier weitere verletzt. Zwei von ihnen schwebten in Lebensgefahr, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag zunächst mit. Die Zeitung "Le Figaro" berichtet inzwischen von drei Toten und mindestens drei Verletzten, davon einem in Lebensgefahr – am Nachmittag hat die Staatsanwaltschaft Paris dann bestätigt, dass es ein drittes Todesopfer gab. Womöglich ist eine angeschossene Person ihren Verletzungen erlegen.

Sicherheitskräfte nahmen einen 69 Jahre alten Mann fest. Zum Motiv gab es zunächst keine Informationen. Laut Medienberichten war der festgenommene Mann den Behörden bekannt. Der Sender France Info berichtete unter Berufung auf Polizeikreise der Verdächtige sei wegen zwei versuchter Tötungen bekannt. Die Zeitung "Le Parisien" schrieb, dass der Franzose im vergangenen Jahr mit einem Säbel auf ein Migrantenlager losging und dort mehrere Menschen verletzte. Der Mann sei erst Mitte Dezember aus dem Gefängnis gekommen und habe sich unter Justizaufsicht befunden.

Schüssen auch in kurdischem Gemeindezentrum

Die tödlichen Schüsse in Paris sind unter anderem in einem kurdischen Gemeindezentrum in der Rue d'Enghien abgefeuert worden. Wie die Stadtteilbürgermeisterin des zehnten Pariser Arrondissements, Alexandra Cordebard, sagte, schoss der Angreifer auch in einem Restaurant und einem Friseursalon gegenüber des Zentrums. Die Polizei rief auf Twitter dazu auf, die Gegend zu meiden. Feuerwehr und Rettungskräfte sind im Einsatz. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

"Es gab sieben oder acht Schüsse, es herrscht Panik", sagte eine Augenzeugin der Nachrichtenagentur AFP. "Ich habe zwei Polizisten in einen Frisörsalon gehen sehen, wo zwei Menschen am Boden lagen, sie waren an den Beinen verletzt", sagte der Anwohner Emmanuel Boujenan.

Bürgermeisterin von Paris gedenkt der Opfer

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin kündigte an, zum Angriffsort zu fahren. Er schrieb auf Twitter, all seine Gedanken seien bei den Angehörigen der Opfer. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo gedachte der Opfer und ihrer Familien. Im Stadtteilrathaus des 10. Arrondissement werde ein psychologischer Dienst zur Unterstützung eingerichtet.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes und schwerer Gewalt. Zuständig ist zunächst die Justizpolizei, nicht die Terrorstaatsanwaltschaft.

Hinweis: Der Artikel wird aufgrund der Lage laufend aktualisiert.

Weitere Quellen: "BFMTV", "Le Figaro", "Le Parisien".