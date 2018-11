Paris: Polizei rechnet mit gewalttätigen Aktivisten

Paris - Die französische Polizei rechnet am Rande des «Weltkriegs-Gipfels» in Paris mit bis zu 400 gewalttätigen Aktivisten. «Wir sind gelassen, zuversichtlich, aber auch bereit und entschlossen», sagte der Polizeichef. Rund 10 000 Polizisten und Feuerwehrleute sollen am Wochenende im Einsatz sein. Rund 60 Staats- und Regierungschefs werden am Wochenende in der französischen Hauptstadt erwartet, unter ihnen der russische Präsident Wladimir Putin und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan.