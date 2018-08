Paris Jackson (20), Tochter von Michael Jackson (1958-2009, "Heal the World"), könnte vor einer Karriere als Sängerin stehen. Die Stimme dazu hätte sie jedenfalls, wie sie am Samstag bei einem Auftritt in Los Angeles unter Beweis stellte. Mit ihrer Zweimann-Band The Soundflowers stand sie für den guten Zweck auf der Bühne - obwohl ihr der Arzt eigentlich etwas anderes verordnet hatte.

Posting auf Twitter Paris Jackson richtet emotionalen Wunsch an ihre Fans SpotOnNews

Einen Tag zuvor: Paris Jacksons Operation bei vollem Bewusstsein

Nur einen Tag vor der Live-Performance soll die 20-Jährige noch auf dem OP-Tisch gelegen haben. In der Instagram-Story ihrer Band teilte Paris Jackson nach dem Gig mit, dass ihr ein Abszess in der "Größe eines Golfballs" entfernt worden sei. "Das ist so ein Ding, das einfach wächst und wächst und wächst, bis es platzt", zitiert unter anderem das US-Magazin "People" die Musikerin. "Und wenn es platzt, kann man einen septischen Schock erleiden und sterben."

Bei ihr scheint aber noch einmal alles gut gegangen zu sein, weitere Details über die OP verriet die Tochter des verstorbenen King of Pops aber nicht. Sie teilte ihren Fans nur noch mit, dass sie bei dem Eingriff bei vollem Bewusstsein gewesen sei und "den größten Schmerz, den ich je in meinem ganzen Leben hatte" habe erleiden müssen.

Oma Katherine Jackson saß im Publikum

Doch nicht nur die Folgen der Operation hätten ihr den Auftritt am Samstag ein wenig erschwert. Auch vor dem Urteil ihrer Oma Katherine Jackson (88), die im Publikum saß, fürchtete sich die 20-Jährige. Doch ohne Grund! Auf Instagram schrieb Jackson später zu mehreren Bildern, die sie eng umschlungen mit ihrer Oma zeigen: "Ich kann nicht glauben, dass meine Großmutter zu unserer bislang erst zweiten Liveshow gekommen ist. Und sie mochte es tatsächlich?!"

Katherine Jackson, die Mutter von Michael Jackson, nahm Paris und ihre Brüder Prince (21) und Blanket (16), der sich mittlerweile B.G. nennt, nach dem Tod des Musikers im Jahr 2009 bei sich auf. "Ich liebe dich so sehr, Oma. Ich bin so glücklich, dass wir für dich und für solch eine unglaubliche Sache spielen durften", so die 20-Jährige in ihrem Post weiter. Über 20.000 US-Dollar (rund 17.600 Euro) wurden an dem Tag für eine Krebs-Spendenaktion gesammelt.

Mehr als nur Bandkollegen?

Für einen echten Aha-Moment sorgte am Samstag aber nicht nur Paris Jacksons Stimme. Auch ihr vertrauter Umgang mit Bandkollege Gabriel Glenn zog so manche Blicke auf sich. Bilder der britischen "Daily Mail" zeigen die beiden sehr vertraut.