Wer einen ganzen Tag in High Heels herumläuft oder einen Marathon gelaufen ist, weiß, dass das ganz schön auf die Füße gehen kann. Aber die 34-jährige Französin Christelle Doyhambehere ließ sich davon nicht beirren und lief beim Paris Marathon mit. Allerdings lief sie die ganze Strecke in High Heels. Die Marathonstrecke von 42,195 Kilometern schaffte sie in den hochhackigen Schuhen mit einer Zeit von sechs Stunden und knapp vier Minuten.

Damit brach Doyhambehere den vorherigen Weltrekord einer Frau aus den USA, die eine Marathonstrecke zwei Jahre zuvor in High Heels in knapp siebeneinhalb Stunden schaffte. Auf die Idee zu dem Lauf in ungewöhnlichen Laufschuhen brachte sie ihr Partner. Er und Doyhambehere, die häufig hohe Schuhe trägt, waren im Kino und mussten nach der Vorstellung durch den Regen zu ihrem Auto laufen. Da sich beide zum Marathon angemeldet hatten, scherzte er: "Warum läufst du den Marathon in den Schuhen?". Gesagt, getan!

High-Heel-Training bei Nacht in Paris

Sie trainierte fünf bis sechs Mal die Woche, mal in Laufschuhen, mal in High Heels. Dabei lief sie lieber nachts, weil sie befürchtete Bilder von ihr in sozialen Netzwerken zu finden, berichtet die Seite "The Local". Beim eigentlichen Marathonlauf lief es dafür aber fast reibungslos. Als die 34-Jährige die Ziellinie erreichte, war sie überrascht, die 42 Kilometer in so kurzer Zeit geschafft zu haben.

Ihren Weltrekordversuch nutzte sie für das Sammeln von Spenden für eine Wohltätigkeitsorganisation, die Kinder in einem örtlichen Krankenhaus unterhalten, wo Christelle Doyhambehere als Pflegehelferin arbeitet. Der Weltrekord muss allerdings noch von Guiness anerkannt werden.

Quellen: Nachrichtenagentur UPI, "The Local"