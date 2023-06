Die genauen Umstände der jüngsten Gewalttat in Peine bleiben rätselhaft. In der beschaulichen Stadt wurde ein 22-jähriger Passant am Bahnhof von einem Pfeil aus einer Armbrust getroffen, abgefeuert von einem 29-jährigen Mann. Eine Untersuchung zu einem möglichen rechtsextremen Motiv ist in Gang.