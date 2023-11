von Laura Stunz "Lasst uns zuhören" ist das Motto des neuen Weihnachts-Werbefilm von Penny, der sich den Wünschen von Kindern und Jugendlichen widmet. Das Ziel der Kampagne: Jungen Menschen eine Bühne zu geben und ihnen vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Krisen Gehör zu verschaffen.

Gerade in der Weihnachtszeit liegt es vielen Menschen am Herzen, Wohltätigkeitsprojekte und Aktionen zu unterstützen, die vor Augen führen, mit welchen Herausforderungen wir in der Gesellschaft tagtäglich zu kämpfen haben. Vor dem Hintergrund des Klimawandels, Kriege, der sozialen Spaltung und der zunehmenden gesellschaftlichen Ungleichheit widmet sich Penny in seinem diesjährigen Weihnachts-Werbefilm jedoch allein einer bestimmten Personengruppe.

Die neue Kampagne "Lasst uns zuhören" möchte jungen Menschen eine Plattform bieten, ihre Meinung, Wünsche und Gefühle öffentlich zu äußern. Der Hintergedanke: Vor allem auf den jungen Schultern von Kindern und Jugendlichen liegt der derzeitige Druck der Zukunft – schließlich sind sie es, die den Großteil ihres Lebens in der heute gestalteten Welt noch verbringen werden.

Penny möchte jungen Menschen Gehör verschaffen

Und so hat Penny in Zusammenarbeit mit mehr als 100 Vereinen Kinder und Jugendliche gefragt, was sie sich für die Zukunft wünschen, was ihre Bedürfnisse und Vorstellungen im Hinblick auf die Zukunft sind, was sie bewegt und was sie schmerzt. Ausschnitte des Ergebnisses zeigt der Clip "The Kids", den Penny jetzt in den sozialen Medien veröffentlicht hat. In dem Video sieht man zunächst vier junge Protagonisten, die sichtbar unter dem Verhalten, den Anforderungen und Wünschen ihrer Eltern, Bezugspersonen oder der Gesellschaft leiden. Im Laufe des Clips kommen immer mehr Protagonisten dazu, die ihren eigenen Schmerz und ihre Gefühle zum Ausdruck bringen.

Ein junges Mädchen wird von ihren Eltern beispielsweise dazu gezwungen Ballett zu tanzen – obwohl sie viel lieber frei tanzen möchte. Ein Junge möchte mit seiner Mutter einfach mal in Ruhe Zeit verbringen – ohne, dass sie ihn immer wieder für Social Media filmt. Weitere Protagonisten leiden unter Bodyshaming oder dem Klimawandel, unter Rassismus und Diskriminierung, unter der Massentierhaltung oder dem Schulsystem. Letztendlich entschließen sich die Protagonisten dazu, für sich einzustehen – und mit der Botschaft "Es ist unsere Zukunft. Hört uns bitte zu!" für ihre Themen auf die Straße zu gehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Penny mit einer Kampagne zur Vorweihnachtszeit die Aufmerksamkeit auf gesellschaftliche Problematiken legt und damit versucht, viral zu gehen. Bereits im vergangenen Jahr schlug der Weihnachts-Werbefilm "Der Riss" vor dem Hintergrund von Corona, Migration und Energiekrise hohe Wellen. Er kritisierte die zunehmende Spaltung der Gesellschaft – und warb für Zusammenhalt und dafür, aktiv aufeinander zuzugehen. 2021 brachte der Discounter zudem die emotionale Kampagne "Der Wunsch" heraus, der auf die Auswirkungen des Corona-Lockdowns aufmerksam machte und nur wenige Tage nach Veröffentlichung bereits Millionen von Aufrufen aufzeichnete.