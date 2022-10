Sehen Sie im Video: Perfektes Tackling – Junger Hund bringt Besitzerin zu Fall.





















Ein tollpatschiger Golden Retriever Welpe:





Tracy ist auf dem Weg in ihren Garten, um das Geschäft ihres Hundes zu beseitigen.





Doch dabei hat sie die Rechnung ohne ihren Vierbeiner gemacht.





Nichts ahnend wird sie umgerissen und geht zu Boden.





Ihr sechs Monate alter Golden-Retriever-Welpe ist zu aufgeregt und kann seine Kraft nicht abschätzen.





Die Folge: Ein großer blauer Fleck auf ihrem Steißbein.





Schlimmere Verletzungen zog sie sich zum Glück nicht zu, da sie sich mit der Hand abbremsen konnte.





„Sie ist ein Welpe und sie muss noch einiges lernen, daher ist sie noch sehr tollpatschig.“ – Tracy ggü. SWNS





Sie kann ihrem Hund trotzdem nicht böse sein, sagt sie im Nachhinein.





Der chaotische Moment wurde durch eine Überwachungskamera festgehalten und wird Tracy so sicher noch lange in Erinnerung bleiben.

