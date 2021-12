Sehen Sie im Video: In welche Richtung läuft das Pferd? Optische Täuschung verrät, welche Ihrer Gehirnhälften dominiert.













Vorwärts oder rückwärts – in welche Richtung läuft dieses Pferd?





An dieser Frage scheiden sich auf Twitter derzeit die Geister.





Bei dem Clip soll es sich um einen Persönlichkeitstest handeln.





Wer ein Pferd sieht, das vorwärtsläuft, soll eine dominante linke Gehirnhälfte haben.





Menschen mit einer dominanten linken Gehirnhälfte gelten als faktenorientiert und logisch denkend.





Bewegt sich das Tier rückwärts, soll die rechte Gehirnhälfte dominieren.





Diese Menschen gelten als kreativ und frei denkend.





Eine unterschiedliche Spezialisierung der beiden Großhirnhemisphären wurde in den 1960er-Jahren von Roger W. Sperry nachgewiesen.





Dafür erhielt der Neurobiologe 1981 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin.





Dass der kurze Online-Test den Nutzern tiefgehende Einblicke in die eigene Persönlichkeit ermöglicht, ist allerdings fraglich.





Doch es wird deutlich, dass Menschen das gleiche Bild sehr unterschiedlich wahrnehmen können.

