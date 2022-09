Sehen Sie im Video: Pferde auf der Weide – dieses Rätsel müssen Job-Bewerber aus dem IT-Bereich lösen.





















Arbeitgeber aus dem IT-Bereich testen Bewerber häufig mit Logik-Fragen.

Dieses Logik-Rätsel richtet sich an Menschen, die visuell denken.

Hier ist die Frage: Neun Pferde sind von einem quadratischen Zaun umgeben.

Zwei weitere quadratische Zäune sollen so errichtet werden, dass jedes Pferd isoliert auf seiner eigenen Weide steht.

Wie müssen die beiden quadratischen Zäune gebaut werden?

So können die Pferde isoliert werden: Der erste quadratische Zaun wird als auf der Spitze stehendes Quadrat genau in das äußere Quadrat eingepasst.

Hier hinein kommt das zweite zusätzliche Quadrat, wieder um 45 Grad zu dem vorigen Zaun gedreht.

Jetzt stehen alle Pferde ISOLIERT.

Hätten Sie es gewusst?

