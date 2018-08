Phil Collins: Genesis-Reunion mit Sohn am Schlagzeug?

Oniedda ist wieder da! Wer freut sich mit mir?

Seit heute, Dienstag, den 14.08.2018, 18:17:36 Uhr heißt es wieder: "The Bitcoin Code Erfahrungen" - Meine schockierenden Ergebnisse!" Übrigens zum 21. Mal in den letzten 30 Tagen (wenn ich die Liste der aktivsten 'User' recht erinnere). Es hat also weniger als 5 Stunden nach Löschung (heute übrigens schon am frühen Nachmittag!) gebraucht, diesem Ar...ggg für -mindestens- weitere 20 Stunden erneut diese Plattform zu überlassen. Hut ab, Teilzeit-Admini! Geballte Inkompetenz, oder eher Ignoranz, oder doch vielleicht von 'oben aufoktroyierte', merkantile Überlegungen: Was steckt dahinter? Auch wäre mal eine -persönliche?- Stellungnahme hier im Forum durchaus nicht schädlich! Die User hier können einiges ab!