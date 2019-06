Die US-Ranger, die die Klippe Pointe du Hoc am D-Day stürmen sollten, wussten, dass sie wenig Aussicht hatten, den 6. Juni 1944 zu überleben. Jenen Tag heute vor 75 Jahren, an dem der Zweite Weltkrieg seine entscheidende Wendung nahm.

Pointe du Hoc ist ein Felsen in der Normandie, der 30 Meter senkrecht über dem Strand aufragt. Dort befand sich eine Artilleriestellung, deren schwere 155-mm-Kanonen den ganzen Landungsstrand hätten unter Beschuss nehmen können.

Die Anlage war von der Organisation Todt, einer Bautruppe der Nationalsozialisten, so stark befestigt und verbunkert wurden, dass es nicht gelang, die Batterie aus der Luft zu zerstören. Neben dem natürlichen Schutz der Steilküste war die Anlage durch Minenfelder und Drahtverhaue gesichert. Maschinengewehr-Stellungen und schnell feuernde Flugabwehrkanonen konnten jeden Angreifer, der vom Strand aus kam, unter Beschuss nehmen.

Point-Du-Hoc-Stellung ohne Kanonen

225 US-Ranger sollten diese Festung stürmen. Sie waren nur mit leichten Waffen ausgerüstet, die sie tragen konnten und sollten mit Seilen und Sturmleitern die Klippe stürmen – mitten durch den deutschen Feuerbereich und bevor die Landung der Hauptstreitkräfte beginnen sollte.

Das Unternehmen stand unter keinem guten Stern, die Boote wurden in der See abgetrieben und gelangten bei diesem zeitkritischen Unternehmen 40 Minuten später als geplant am Fuß der Festung an. Obendrein war ein Boot gekentert – 19 Ranger ertranken, bevor sie den Strand erreichten.

Nach schweren Kämpfen nahmen und hielten sie die Höhe. Von 225 Mann waren am zweiten Tag nur noch 90 einsatzfähig. Ihr Kampf gilt seitdem als US-amerikanisches National-Heiligtum und wurde unter anderem in dem Film "The Longest Day" geschildert – dort stürmt der Hollywoodstar Robert Mitchum die Höhe. Schon in dem Film aus den 60er-Jahren wurde die Enttäuschung der Soldaten gezeigt. Denn, als sie die Bunker so verlustreich erobert hatten, mussten die Überlebenden feststellen, dass sich keine Kanonen in der Festung befanden.

Wie bedeutend war Pointe du Hoc

Seit Jahren gibt es eine Auseinandersetzung, um die Bedeutung der Schlacht um die Felsnadel. Der Militaria-Sammler Gary Sterne bezweifelt den Wert der Operation. Seiner Meinung nach, habe die wichtige Schlacht um die deutschen Artilleriestellungen woanders stattgefunden.

Diese Kritik ist ein Sakrileg. Rob Citino, der leitende Historiker im "National World War II Museum" in New Orleans, sagte der "Washington Post" zu der Kontroverse: "Der Pointe du Hoc ist so heilig, das ist so, als würde man jemanden nach Gettysburg fahren und sagen: 'Eigentlich gab es eine viel größere Schlacht, die nur wenige Kilometer entfernt ausgetragen wurde.' Und die niemand kennt."

Und diese Schlacht scheint es tatsächlich in der Nähe der Felsnadel gegeben zu haben. Der Sammler Gary Sterne ist durch Zufall auf die "Maisy Batterie" gestoßen, als er vor 15 Jahren eine alte Militärkarte auf einem Flohmarkt erstand. Damals kaufte Sterne die komplette Uniform eines US-Soldaten für 180 Dollar. In einer Tasche war die Karte, auf ihr waren die Bereiche mit hohem Widerstand der Deutschen gekennzeichnet. Doch in der Literatur wusste man nichts von diesen Kämpfen, auch Sterne dachte, dort seien nur Felder gewesen.

Als er diese Zonen in der Normandie besichtigte, fand er schnell die verschütteten deutschen Bunker. Sterne kaufte die Äcker für ein Museum zusammen, doch als er erstmals seine Thesen veröffentlichte, wurde der Außenseiter als Spinner beschimpft.

Kriegsheld war schamloser Schwindler

Die Schmach ließ dem Sammler wohl keine Ruhe. Er wertete freie gegeben Geheimarchive aus und griff den Kommandeur der US-Ranger, Lt. Col James E. Rudder, scharf an. Der habe bereits vor dem Angriff gewusst, dass die Deutschen die Kanonen aus der Stellung entfernt hatten, lautete sein Vorwurf.

Daher sei der selbstmörderische Sturm vollkommen unnötig gewesen. Der Kampf um den Felsen hatte die Ranger enorm geschwächt, in der Folge setzten schwere Gegenangriffe ein. Rudder und seine Männer wurden dabei sogar abgeschnitten. Nur weil die deutsche Front zusammenbrach, mussten sich die Deutschen zurückziehen und das Ganze endetet nicht in einem Desaster. Weil er seine Kräfte falsch eingesetzt hatte, habe Rudder seine eigentlichen Befehle vom 26. März 1944 nicht ausführen können, nämlich die Batterien bei Grandcamp und Maisy auszuschalten, so Sterne.

So wie Sterne es schildert, war der Angriff auf Pointe du Hoc zwar blutig und heroisch – aber die 77 Toten und 38 Vermissten wurden ganz sinnlos geopfert.

Die Legende lebt weiter

Auch wenn er den Heldenmut der Ranger nie anzweifelte, kratzte der Außenseiter doch gewaltig am Denkmal und musste für seine Thesen schwere Angriffe einstecken. Doch gerade diese Auseinandersetzung zeigte, wie nahe Heldenlegenden mit Lug und Betrug verwandt sind. Sterne wurde nämlich massiv von Leutnant George G. Klein angegriffen. Der gehörte seit Jahren zur D-Day Prominenz, trat in TV-Dokumentationen auf, war bei den wichtigen Gedenkveranstaltungen präsent und erzählte stets von dem Tag, an dem er mit Rudder Pointe Du Hoc gestürmt habe.

Doch bei Sterne war der "D-Day-Star" an den Falschen geraten, denn der erforschte die Geschichte des Helden. Eines Helden, der keine Spur in den Akten des D-Day hinterlassen hatte. Schließlich gelang es, Kleins Akten aus dem Zweiten Weltkrieg aufzuspüren. Der Held war am 06. Juni gar nicht in der Normandie, sondern in Irland. Klein musste zugeben, dass er alles erfunden hatte.

Nach den Enthüllungen zog sich Klein zurück und war für die Öffentlichkeit nicht mehr zu sprechen. Doch die Schlacht um den Stützpunkt Maisy wird die Legende um Pointe du Hoc nie verdrängen.

Citino sagte der "Washington Post", dass die Geschichte der Felsennadel, die Fantasie aller einfängt, die sie hören. Wie die Ranger in der Dunkelheit des frühen Morgens die waffenstarrende deutsche Festung stürmen – mit nichts mehr als ihren Maschinenpistolen und Handgranaten.

"Was bei Maisy passiert ist, ist schwieriger, zu erklären." Für Fachleute sei es interessant die Umrisse einer versunkenen Militärbasis im Boden zu sehen. "Aber man kann kein kleines Kind dorthin bringen und sagen: 'Schau, Johnny, die Ranger haben diese Klippen mit nichts als einem Seil bestiegen.'"

Quellen: The Cover-Up at Omaha Beach: D-Day, the US Rangers, and the Untold Story of Maisy Battery; DDay Overlord; Washington Post

