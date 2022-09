Sehen Sie im Video: Außergewöhnliche Performance – Norwegerin nutzt Haltestange in der Bahn für Poledance.

















TikTok-Userin Embla_pole tanzt normalerweise auf unterschiedlichsten Bühnen.

Auf Instagram beweist sie aber auch, dass die Sportart überall betrieben werden kann, wo es eine geeignete Stange gibt. Zum Beispiel in der U-Bahn …

Das Publikum in der Bahn schenkt der jungen Frau zwar nur wenig Aufmerksamkeit - im Internet wird die Norwegerin für ihren Auftritt gefeiert. Bei der Performance kein Wunder.

