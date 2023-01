Bei Schüssen in der Nürnberger Südstadt war im vergangenem Oktober ein Mann ums Leben gekommen, ein weiterer wurde schwer verletzt. Foto

Schüsse in Nürnberg: Verdächtiger in Italien festgenommen

Im vergangenem Oktober fielen plötzlich Schüsse in der Nürnberger Südstadt. Ein Mann starb. Der mutmaßliche Schütze wurde nun im italienischen Rimini festgenommen.

Nach tödlichen Schüssen in Nürnberg im Oktober vergangenen Jahres ist der Tatverdächtige im italienischen Rimini festgenommen worden. Einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung bestätigte eine Sprecherin der Polizei Nürnberg am Abend. Weitere Details nannte sie zunächst nicht. Am Montag werde es dazu eine Pressekonferenz geben.

Der 28-Jährige soll im Oktober vor einem Restaurant in der Nürnberger Südstadt auf zwei andere Männer geschossen haben. Diese kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, wo einer der beiden starb.

