Nach dem Diebstahl einer Vogelnest-Nachbildung aus Feingold aus einer Berliner Grundschule hat die Polizei mehrere Objekte durchsucht. In Britz, Buckow, Neukölln und Friedrichsfelde seien ein Auto und drei Objekte durchsucht worden, teilte die Polizei am Mittwochabend via Twitter mit. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) berichtete, es handele sich um Durchsuchungen im "Clan-Milieu".

Sicherheitsdienst verständigte Polizei

Unbekannte hatten aus der Schule im Berliner Ortsteil Biesdorf ein wertvolles goldenes Vogelnest gestohlen. Der Sicherheitsdienst habe in der Nacht zum Mittwoch den Diebstahl des Kunstwerkes in der Grundschule bemerkt, teilte eine Polizeisprecherin mit. Das Nest besteht demnach aus massiven Feingold-Zweigen. "Die Ausstellungsvitrine wurde gewaltsam geöffnet. Wir gehen von Einbruchdiebstahl aus".

#UPDATE

Heute Nachmittag durchsuchten Kolleg. in #Britz, #Buckow, #Neukölln und #Friedrichsfelde ein Auto und drei Objekte in Zusammenhang mit dem gestohlenen Kunstwerk „Goldenes Nest“. Die Ermittlungen unseres Fachkommissariats dauern an.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 15, 2019

Der Wert des Kunstwerks beträgt nach Angaben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 80.000 Euro. Die Spurenaufnahme war am Mittwochmittag bereits abgeschlossen. "Wir suchen Zeugen, die in der Nacht an der Schule etwas Verdächtiges beobachtet haben: Fremde Autos, Menschen oder laute Geräusche", so die Polizeisprecherin.

Das Kunstwerk wurde im Herbst vergangenen Jahres vom Berliner Künstler Thorsten Goldberg fertiggestellt. Es war als "ideeller Grundstock" an die im September 2018 neu eröffnete Grundschule übergeben worden. Das Nest besteht nach Angaben des Künstlers aus 74 massiv gegossenen Ästen aus Feingold. Es wurde demnach in einem gläsernen Safe in der Schule ausgestellt.