Polizei findet 178 Ausländer mit Einreisesperre

29.11.2019 um 05.50 Uhr

Ich habe heute Morgen Blick Richtung Süden eine sehr ungewöhnliche Beobachtung am Himmel gemacht. Ca. 32 Lichtobjekte in bestimmten Abständen aufgereiht wie eine Perlenschnur Flugrichtung von Ost nach West. Sehr hoch als ob mann Satelliten fliegen sieht. Danach noch ungefähr 5 bis 6 in größeren Abständen, die Beobachtung ging über 20 Minuten. Ich bin nicht blöd oder bekloppt aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Wer hat dieses noch beobachtet? Ich wohne in Ostholstein nähe Lübeck.