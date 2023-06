Polizei-Roboter patrouillieren am Flughafen von Singapur – und das ist erst der Anfang

Polizisten patrouillieren an der Seite des Roboters am Flughafen von Singapur

von Nicolas Kaufmann Um Herr der Lage zu sein und im Falle eines Einsatzes am Flughafen für Sicherheit und Ordnung zu sorgen, setzt die Polizei in Singapur jetzt auf Roboter. Die bis zu 2,30 Meter großen Geräte sind unter anderem mit einer 360-Grad-Kamera ausgestattet und sollen autonom patrouillieren können.

Sie besitzen Sirenen, eine Kamera und können Angaben zufolge eigenständig agieren: die neuen Sicherheitsroboter der Polizei am Flughafen von Singapur sollen nicht nur "zusätzliche Polizeipräsenz zeigen" bieten, sondern polizeiliche Einsätze auch aktiv unterstützen.

Kommt es zu einem Vorfall, seien die etwa 1,70 Meter großen Roboter dazu in der Lage, Absperrungen zu errichten und Personen im Umfeld mit Hilfe von Blinklichtern, Sirenen und Lautsprechern zu warnen, heißt es. Ein auf der Rückseite des Roboters integrierte LCD-Display soll visuelle Informationen vermitteln. Außerdem sollen Menschen direkt mit der Polizei kommunizieren können, indem sie einen Knopf an der Vorderseite drücken.

Polizei soll "Aufgaben effektiver erfüllen" können

Die Polizei stellte die ersten beiden Sicherheitsroboter für den Changi Airport am Donnerstag vor Medienvertreter:innen vor. Dazu simulierten Beamten einen Einsatz, bei dem eine Person eine Tasche an einem Pfeiler am Airport abstellte. Daraufhin gingen die Polizisten auf den Mann zu, während der Roboter den Bereich absicherte und Warnhinweise über den laufenden Polizeieinsatz abgab.

"Die Integration von Robotern verbessert die operative Effizienz und die Fähigkeiten unserer Beamten an vorderster Front und ermöglicht es ihnen, ihre Aufgaben effektiver zu erfüllen", erklärte Lim Ke Wei, Superintendent und Leiter der Flughafenpolizei in einer Pressemitteilung. "Diese Patrouillenroboter arbeiten autonom an der Seite unserer Polizeibeamten und bieten zusätzliche Augen am Boden", zitiert die singapurische Zeitung "The Straits Times" den Polizeileiter des Flughafens.

Zahlreiche weitere Roboter am Changi Airport im Einsatz

Die Polizei-Roboter waren erstmals Anfang 2018 versuchsweise bei einer Parade in der Öffentlichkeit eingesetzt worden. Danach folgte eine mehr als fünfjährige Erprobungsphase. Nun stehen die ersten beiden Roboter im Dienste der Flughafenpolizei. Und sie sollen erst der Anfang sein; für die kommenden Jahre ist die Einführung weiterer Geräte ihrer Art an verschiedenen Stellen in Singapur geplant.

Damit erweitern die Polizei-Roboter eine Reihe weiterer Roboter am Changi Flughafen, welcher durch seine moderne Architektur auffällt und in der jährlichen Umfrage des Londoner Skytrax-Instituts im September 2022 zu einem der Top-Flughafen weltweit gekürt wurde. Daneben sind etwa schon Roboter bei der Müllabfuhr als auch im Concierge-Bereich im Einsatz, um den Betrieb effizienter zu machen und die Abhängigkeit von (menschlichen) Arbeitskräften zu verringern.

Quellen: The Straits Times, Polizei Singapur, CNN