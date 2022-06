(Das Video wird ohne Sprechertext gesendet): "Als ich von der vordersten Linie ein bisschen zurückfiel stockte mir regelrecht der Atem. Denn die Szene glich einem Kriegsgebiet. Es sah aus wie im Film. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Es lagen Polizisten am Boden. Sie bluteten, sie übergaben sich. Ich sah Freunde mit blutverschmierten Gesichtern. Ich rutschte auf ihrem Blut aus. Ich habe Leute aufgefangen, wenn sie stürzten. Es war einfach ein Gemetzel. Es war ein Chaos. Nicht in meinen kühnsten Träumen hätte ich gedacht, dass ich als Polizeibeamte, als Ordnungshüterin, einmal mitten in einer Schlacht stehen würde.Ich habe gelernt, Personen festzunehmen oder mit einer Menschenmenge umzugehen, aber ich bin nicht kampferprobt. An diesem Tag war es ein stundenlanger Nahkampf, ein stundenlanger Umgang mit Dingen, die weit über das hinausgingen, wofür ein Polizeibeamter jemals trainiert hat. Die Leute mit den orangefarbenen Mützen kam und skandierte FUCK Antifa, sie schlossen sich mit anderen Gruppen zusammen. Und dann richtete Joseph Biggs (Joe Biggs, Mitanführer der rechtsextremen Proud Boys, d.Red.) seine Worte an die Capitol Police. Er fing an, uns Fragen zu stellen wie: Ihr musstet während der Pandemie keinen Gehaltsscheck auslassen. Er fing an, den Spieß umzudrehen. Ich habe geschätzt Hunderte von Tumulten erlebt. Ich weiß, wann ich zum Bösewicht gemacht werde. Und in diesem Moment drehte ich mich zu meinem Sergeant um und sagte die Untertreibung des Jahrhunderts: 'Sergeant, ich glaube, wir brauchen hier unten ein paar Leute mehr.'Am 6. Januar und in den Tagen danach wurde ich mit vielem beschimpft. Man nannte mich den Hund von Nancy Pelosi, man nannte mich inkompetent, man nannte mich eine Heldin und eine Schurkin. Man nannte mich eine Verräterin an meinem Land. In Wirklichkeit war ich nichts von alledem. Ich war eine Amerikanerin, die anderen Amerikanern von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand, die sich immer wieder fragten, wie sie in diese Situation geraten sind."