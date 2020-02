Der Surfwettbewerb an der portugiesischen Atlantikküste ist am Dienstag von einem schweren Unfall überschattet worden. Einer der Surfer war von einem Kollegen per Jetski gerettet worden. Weil sie zu zweit jedoch zu langsam waren, wurden beide Männer jedoch von der nächsten Welle getroffen. Dabei verlor einer der Surfer das Bewusstsein, er wurde am Strand von Ersthelfern versorgt, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Medienberichten zufolge ist sein Zustand nun stabil. Bei der Stadt Nazaré treffen sich regelmäßig die besten Surfer der Welt. Dort entstehen wegen einer Besonderheit des Meeresbodens Wellen, die bis zu 30 Meter hoch werden können.