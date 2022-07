Rund 2800 Feuerwehrleute haben am Sonntag im Zentrum und im Norden von Portugal gegen zahlreiche Waldbrände angekämpft. Nach Angaben des Zivilschutzes wurden rund 40 Menschen leicht verletzt.

Fast 250 Waldbrände sind am Freitag und Samstag in Portugal gemeldet worden. Manche davon sind bereits seit Donnerstag aktiv. So etwa der größte Brand im Land, der in der Region Ourém nördlich von Lissabon im Landesinneren lodert. Allein dort waren fast 700 Feuerwehrleute im Einsatz. Mindestens 1500 Hektar Vegetation und zwei Häuser wurden ersten Schätzungen zufolge durch die Flammen zerstört. Mehr als 700 Soldaten wurden in das Gebiet geschickt.

Etwas weiter nördlich loderte seit Freitag ein weiteres Feuer, das in der Gemeinde Pombal ausbrach, die an der Grenze der Bezirke Leiria und Santarém liegt. Dort kämpften 450 Feuerwehrkräfte gegen die Flammen an. Rund 40 Feuerwehrleute und Zivilisten erlitten Verletzungen, die meisten Betroffenen konnten aber vor Ort behandelt werden. Sie litten unter Vergiftungserscheinungen oder Erschöpfung, wie der nationale Kommandeur des Zivilschutzes, André Fernandes, am Sonntagabend mitteilte.

Temperaturen in Portugal über 40 Grad

In dieser Woche waren die Temperaturen teilweise auf über 40 Grad gestiegen und in den kommenden Tagen sollte es noch heißer werden. Portugals Regierungschef António Costa sagte eine Reise nach Mosambik ab. Seine Regierung beantragte die Aktivierung des EU-Zivilschutzmechanismus. Die portugiesischen Einsatzkräfte können dann auf zwei in Spanien stationierte Löschflugzeuge zurückgreifen.

Extremwetter Trockene Böden und Sonnenanbeter: Hitzewelle dörrt Südeuropa 1 von 10 Zurück Weiter Zurück Weiter Eine Boje liegt auf dem Flussbett des Po in Boretto, statt wie sonst im Wasser zu schwimmen. Viele Gemeinden in Italien wurden aufgrund extremer Dürre nachts die Trinkwasserversorgung zu drosseln oder einzustellen Mehr

"Wir stehen vor einer fast beispiellosen meteorologischen Situation", sagte Fernandes am Samstag. Im Mai litten 97 Prozent des Landes unter einer schweren Dürre. Wissenschaftler sehen einen Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und extremeren und häufigeren Wetterereignissen wie Hitzewellen und Waldbränden. Wegen der weiter anhaltenden Hitzewelle ordnete die Regierung eine erhöhte Alarmbereitschaft für Rettungskräfte an.