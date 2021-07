Animal experimentation is clinical and stark. This rabbit has been immobilized in a head restraint before having her ears bled – the tattoo in one ear is her unique identification for data and record keeping right up to her death. Rabbits are among the ...

Leiden für die Schönheit, Spanien

Dieses Kaninchen wurde mit einer Kopfstütze fixiert, bis es bewegungsunfähig die Versuche über sich ergehen lässt. Die Tätowierung dient auch hier der späteren Identifizierung, wenn das Tier schließlich gestorben ist und untersucht wird. Kaninchen gehören zu den Labortieren, die sehr häufig zum Testen von Medikamenten und Kosmetika genutzt werden, etwa um die Toxizität von kosmetischen Produkten für die Haut zu messen. Allein in den Vereinigten Staaten wurden 2018 über 133000 Kaninchen von den Lizenznehmern des US-Landwirtschaftsministeriums für die Forschung "verbraucht". Mehr