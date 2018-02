Präsident Anastasiades kann auf Zypern weiterregieren

Kroatien Urlaub für unsere Familie?

Wir, eine Familie 2 Erwachsene und 2 Kinder, überlegen uns unseren Urlaub im Sommer 2018 in Kroatien am Meer zu verbringen. Ein Hotel kommt für uns nicht in Frage. Wir haben uns noch nicht entschieden ob wir eine Ferienwohnung oder ein Mobilheim mieten. Ein Bekannter hat uns Mobilheime empfohlen. Allerdings haben wir nach einigen Recherchen festgestellt das Mobilheime teurer als Ferienwohnungen sind. Kann uns jemand erklären warum das so ist und ob sich ein Urlaub im Mobilheim lohnt?