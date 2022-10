Sehen Sie im Video: Auf die Schippe genommen – Familie spielt neuer Freundin des Sohnes lustigen Streich in Restaurant.

















Der Treuschwur wird normalerweise jeden Morgen gemeinsam und einstimmig vor dem Unterricht an amerikanischen Schulen gesprochen.

In dem Schwur geht es um Treue gegenüber dem Land USA und der Flagge.

Sichtlich peinlich berührt, weiß die Freundin zuerst nicht, wie sie sich verhalten soll.

Auch wenn die neue Freundin über so viel Patriotismus etwas verwundert zu sein scheint – am Ende spricht sie den Schwur mit der Hand auf dem Herz mit.

Bei der Familie ihres Freundes will sie offenbar keinen schlechten Eindruck hinterlassen.

Schwester Kayla hat das Video auf Tiktok hochgeladen, dort geht es zur Zeit viral.

Als der Schwur zu Ende gesprochen ist, kann sich keiner mehr das Lachen verkneifen…

Zuvor hatte die Familie der Freundin bereits einen ähnlichen Streich gespielt, damals hatten sie den Scherz aber nicht aufgelöst.

