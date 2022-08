Prinz Harry und Herzogin Meghan wurden vor einem Puma gewarnt, der in ihrer Nachbarschaft umherstreift. Ihre Hühner könnten eine einfache Beute für das Raubtier darstellen.

Prinz Harry, 37, und Herzogin Meghan, 41, sind vor einem Puma gewarnt worden, der derzeit in ihrer Nachbarschaft umherstreift. Das Paar wurde angewiesen, sein 14,6 Millionen Dollar teures Anwesen in Montecito, Kalifornien, zu sichern. Vor allem ihre Hühnerherde sei ein leichtes Ziel für das Raubtier.

Hühner sind eine unkomplizierte Beute

Wie "Mail Online" weiter meldet, war der Puma auf Überwachungsvideos nur acht Kilometer von ihrem Haus entfernt gesichtet worden. Der Clip zeigt, wie das Tier die Einfahrt eines Hauses entlangschleicht, vorbei an Mülltonnen und einem Auto, bevor es in die Ferne verschwindet.

Experten vermuten, dass die Raubkatze eigentlich in den Bergen auf der Suche nach Nahrung und Wasser war. Wegen der derzeit großen Dürre in Kalifornien könnte sie in die bewohnten Gegenden vorgedrungen sein. Sharon Byrne, Geschäftsführerin der Montecito Association, sagte: "Wir wollen, dass alle Anwohner ihre Häuser und Hühnerställe sowie alle anderen Tiere, die sie haben, sichern. Hühner können eine schnelle und einfache Nahrungsquelle für jagende Tiere sein, deshalb müssen sie geschützt werden." Bei aller Besorgnis gibt Byrne aber auch leichte Entwarnung: "Pumas sind Einzelgänger und wollen letztlich nicht in der Nähe von Menschen sein, daher hoffen wir, dass dieses Tier von selbst weiterzieht."

Neben Pumas gibt es in der Gegend auch Kojoten, Bären und Wild. Daher sei den Bewohnern auch geraten worden, ihren Müll zu verschließen, damit die Tiere nicht in den Abfällen herumwühlen könnten. Nachtbeleuchtung, Alarmanlagen und Kameras sollen ebenfalls hilfreich sein.

Prinz Harry und Meghan haben Hühner gerettet

Prinz Harry und Herzogin Meghan hatten während der Pandemie gerettete Hühner adoptiert. Das Federvieh kommt auch im Kinderbuch "Unsere Bank" vor, das Meghan im Juni 2021 veröffentlicht hat. Im Rahmen ihres Interviews mit der 68-jährigen Talk-Ikone Oprah Winfrey gewährten Harry und Meghan einen Blick hinter die Kulissen ihres Zuhauses. In einem Einspieler waren die drei im Open-Air-Bereich des Hühnerstalls mit der Aufschrift "Archie's Chick Inn" zu sehen.

Der britische Prinz Harry und die damalige US-Schauspielerin Meghan Markle feierten im Mai 2018 ihre Hochzeit. Ein Jahr später kam ihr Sohn Archie Mountbatten-Windsor in London zur Welt, im Juni 2021 folgte Töchterchen Lilibeth in Los Angeles. Seit Anfang 2020 ist die Familie nicht mehr für die britischen Royals tätig und lebt in den USA.