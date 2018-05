Ein kleines Ständchen zur Aufmunterung. Die Passagiere an Bord dieses Fluges nach Portugal konnten sich vergangene Woche über einen musikalischen Zeitvertreib freuen. Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Lissabon, musste dann jedoch zum Auftanken in Porto notlanden. Eine absolute Nervsituation, die Ray Chen zum Besten wendete. Der Profi-Geiger schnappte sich flugs sein Instrument und beglückte die Reisenden während ihrer Zwangspause mit der "Gavotte en Rondeau" von Johann Sebastian Bach. Chen hat unter anderem schon mit dem Londoner Philharmonic Orchestra, dem Leipziger Gewandhausorchester und den Münchner Philharmonikern gespielt. Sein Stegreif-Konzert im Flugzeuggang wird der taiwanesisch-australische Musiker aber vermutlich nicht so schnell vergessen. Chen sagte, er habe noch nie so viele glückliche Gesichter beim Aussteigen aus einer verspäteten Maschine gesehen. Ihr Ziel erreichten die Passagiere drei Stunden später als geplant.