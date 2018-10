Protest gegen AfD-Seiten zur Meldung von Lehrer-Äußerungen

Stuttgart - Die AfD ruft mit Online-Portalen, auf denen Schüler politische Äußerungen von Lehrern melden können, wachsenden Protest hervor. Wie bereits in Hamburg geschehen, will die AfD in mehreren Bundesländern Meldeplattformen gegen Lehrkräfte einrichten, die gegen das Neutralitätsgebot verstoßen und sich kritisch über die Partei äußern. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann kritisierte in Stuttgart: «Jetzt wird sozusagen offenes Denunziantentum organisiert.» Er sprach von «Bausteinen ins Totalitäre».