Aufräumarbeiten vor dem Traditionslokal "Großer Kiepenkerl" in der Altstadt von Münster am Sonntagmorgen. Hier war am Vortag ein Mann mit seinem Kleinbus in eine Menschenmenge gerast und hatte dabei zwei Menschen getötet. Zahlreiche waren verletzt worden. Danach hatte sich der Mann selbst erschossen. Die Ermittler tappen bei dem Motiv für die Todesfahrt des Deutschen noch im Dunklen. Bislang lägen keine Hinweise auf einen möglichen Hintergrund für die Tat vor. Die Ermittlungen würden mit Hochdruck und in alle Richtungen geführt, teilte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Sonntag mit. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen handelt es sich bei dem Fahrer demnach um einen 48-jährigen Mann aus Münster. Die Opfer seien eine 51-jährige Frau aus dem Kreis Lüneburg und ein 65-jähriger Mann aus dem Kreis Borken. Mehr als 20 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Bei der Untersuchung des Tatfahrzeuges fanden die Beamten den Angaben zufolge neben der bereits sichergestellten Tatwaffe noch eine Schreckschusswaffe und rund ein Dutzend sogenannter Polenböller. Zudem sei die Wohnung des mutmaßlichen Tatverdächtigen durchsucht worden. Dabei seien unter anderem weiteres Feuerwerk und eine unbrauchbar gemachte Maschinenpistole sichergestellt worden. Sicherheitskreisen zufolge war der mutmaßliche Täter psychisch krank. Darauf deute vieles hin. Zunächst war ein Anschlag nicht ausgeschlossen worden.