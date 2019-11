Im vergangenen Juli stürzte die 18 Monate alte Chloe Wiegand von einem Kreuzfahrtschiff in Puerto Rico. Ihr Großvater Salvatore Anello spielte mit seiner Enkelin an den Fenstern, die eigentlich geschlossen hätten sein müssen. Das Kind rutschte Anello aus der Hand und fiel nach vorne durch ein offenes Fenster vom Schiff. Anello und die Eltern von Chloe beteuern, dass es sich um einen tragischen Unfall handelt. Sie geben der Betreibergesellschaft Royal Caribbean die Schuld, weil das Fenster geöffnet war. Allerdings wurde Anello vergangenen Monat nun in Puerto Rico wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. In einem exklusiven Interview mit dem Fernsehsender CBS beschreibt der Großvater die schrecklichen Sekunden. SALVATORE ANELLO: Ich erinnere mich, dass ich versuchte, sie auf dem Boden zu finden, und dann sah ich sie fallen. Ich sah sie den ganzen Weg nach unten fallen. SALVATORE ANELLO: Ich erinnere mich, dass ich geschrien habe, dass ich dachte, da sei Glas. Ich dachte, da ist Glas. Ich sage es immer noch zu mir selbst. Sollte Anello verurteilt werden, drohen ihm drei Jahre Haft. Die Eltern des Mädchens sprechen den Großvater von jeder Schuld frei.