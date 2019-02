Das ist Pumawelpe Tikam. Bei seiner Einreise nach Deutschland war Tikam gerade einmal zwei Monate alt. Das exotische Haustier wurde in einer Wohnung in der Stadt Lahr entdeckt. Die Wildkatze wurde legal in Tschechien erworben, jedoch illegal nach Deutschland geschmuggelt. Tikams Geschichte ist ein weiteres Beispiel dafür, wie einfach exotische Wildtiere in der EU erworben und dann in andere Länder geschmuggelt werden können. Grund sind unzureichende Kontrollen und eine mangelhafte Gesetzeslage. Die Vermieterin der Wohnung machte die Behörden letztlich auf Tikam aufmerksam.

"Die Haltung eines Pumas in einer kleinen Wohnung ist nicht nur Tierquälerei, sondern auch gefährlich für Besitzer und Nachbarn", so ein Sprecher der VIER PFOTEN Großkatzenstation TIERART. Wegen fehlender Tollwutimpfung steht der Pumawelpe noch unter Quarantäne. Doch schon bald wird Tikam in der Großkatzenstation ein neues und artgerechtes Zuhause finden.