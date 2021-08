Helfer entdeckt Puppe in den Trümmern des Flutgebietes. Sie soll nun ihren Besitzer wiederfinden

An der Ahr

An der Ahr Helfer entdeckt Puppe in den Trümmern des Flutgebietes. Sie soll nun ihren Besitzer wiederfinden

Ein aufmerksamer Helfer hat im Flutgebiet eine Kindepuppe gefunden – und möchte das Spielzeug zurückgeben. Auch die Polizei unterstützt den Familienvater bei der Suche.

Ein Helfer hat im Flut-Katastrophengebiet an der Ahr in Rheinland-Pfalz eine Puppe gefunden und nun wird nach der Besitzerin oder dem Besitzer gesucht. Auch die Polizei in Koblenz hilft bei der Suche mit und verbreitete die Geschichte auf Twitter und Facebook.

Der Aufruf sei auf eine große Resonanz gestoßen, sagte ein Sprecher der Polizei in Koblenz am Samstag. Noch sei aber keine "Puppen-Mutti" ausfindig gemacht worden.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Twitter integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Der Polizei zufolge hatte ein Helfer der Malteser aus dem niedersächsischen Georgsmarienhütte die Puppe in einem Gebüsch in Dernau an der Ahr entdeckt. Dabei handelte es sich um Michael Schulze, Zugführer des dortigen Malteser Hilfsdienstes.

Er sei mit Kollegen auf einem rund 30-stündigen Einsatz in Dernau gewesen, dabei habe er am 31. Juli die Puppe gefunden. "Ich konnte sie nicht einfach da liegenlassen", erzählte Schulze der Deutschen Presse-Agentur. Er sei selbst Vater und wisse, wie Kinder an Kuscheltieren oder Puppen hängen könnten.

Finder will die Puppe persönlich zurückgeben

Die Puppe sei dann im Auto der Malteser mitgefahren. "Sie war arg mitgenommen", sagte Schulze. Nach seiner Rückkehr nach Niedersachsen habe er sie einige Tage später gereinigt, seine Schwiegermutter habe den Strampler der Puppe gewaschen. Er kündigte an: Wenn der Besitzer der Puppe bekannt sei, wolle er sie nicht einfach zurückschicken, sondern persönlich übergeben.