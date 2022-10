Sehen Sie im Video: Aus dem Bewerbungsverfahren zum Astronauten – Können Sie das Logikrätsel lösen?

















Was muss ein angehender Astronaut eigentlich wissen? Der britische Raumfahrer Tim Peake hat auf seiner Facebook-Seite, eine Aufgabe aus seinem Bewerbungsverfahren zum Astronauten veröffentlicht.

Sind Sie in der Lage, dieses Logikrätsel zu lösen?

Die Aufgabe lautet wie folgt: „Stellen Sie sich vor, dass Sie einen Würfel betrachten. Dieser Würfel kann nach links, rechts, nach vorne (zu Ihnen) oder nach hinten (weg von Ihnen) rollen. Am Boden des Würfels befindet sich ein Punkt.

Nun stellen Sie sich vor, der Würfel rollt: nach vorne, links, links, vorne, rechts, hinten, rechts. Wo befindet sich der Punkt jetzt?

Hier kommt die Auflösung: Wenn Sie zu dem Ergebnis kommen, der Punkt liegt wieder unten, also bei seinem Ausgangspunkt, liegen sie komplett richtig.

