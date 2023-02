Sehen Sie im Video: Perfekt getarnt – Können Sie das tödliche Raubtier auf diesem Foto erkennen?













Um auf diesem Bild ein Tier zu erkennen, brauch man wirklich gute Augen. Denn inmitten des Schlamms, des Schmutzes und der Felsen am Ufer liegt ein riesiges Reptil, dessen mächtige Kiefer mit einer ungeheuren Kraft zupacken können. Wer genauer hinschaut, kann auf dem Bild tatsächlich die Umrisse des Krokodils erkennen. Ob im Wasser oder am Rande des Gewässers: Krokodile sind opportunistische Jäger, die alle Lebewesen, die sie überwältigen können, in ihrem Revier jagen. Aufgenommen wurde das Bild in Nord-Queensland, Australien. Laut einem Einheimischen aus Cairns, der das Bild im Internet geteilt hat, um Besucher der Region zu warnen, besteht die Jagdmethode der Krokodile darin, dass ihre Beute nicht in der Lage ist, zu erkennen, wenn sie in der Nähe sind. Der Einheimische erklärt: „Ich lebe in einem Lebensraum für Salzwasserkrokodile und die Regel, an die wir uns halten, lautet: Wenn ein Gewässer groß genug ist, um ein Krokodil zu verstecken, dann sollte man davon ausgehen, dass sich eines darin versteckt, und es mit Respekt behandeln."

