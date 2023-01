Sehen Sie im Video: Jede Farbe steht für eine Ziffer, können Sie das Rätsel lösen?









Das hier ist eine mathematische Gleichung. Jede Farbe steht für eine Ziffer. Für dieses Rätsel gibt es nur eine richtige Lösung. Können Sie sie finden? Die Zeit läuft. Für die Lösung muss man mit der Farbe Rot beginnen. Denn wenn man die rote Ziffer mal drei rechnet, muss das eine Zahl ergeben, die mit der roten Ziffer aufhört. Da jede Farbe nur für eine Ziffer steht, kommt hier nur die fünf in Frage. Die Lösung der Gleichung ist also 555. Durch drei geteilt ergibt das 185. Die Farbe Grau steht also für die 8 und Blau für die 1. Hätten sie es gewusst?

Mehr