Sehen Sie im Video: Rätsel-Aufgabe – wie viele Personen sitzen von Anfang an im Zug?





















An der ersten Bahnstation einer Bahnlinie steigen aus einem Zug 27 Menschen aus. 22 Wartende steigen in die Bahn ein. Nun sind 74 Menschen darin. Wie viele Personen sitzen also von Anfang an in dem Zug?









Hier kommt die Auflösung: Wenn ihre Antwort 69 lautet, … ist das falsch. Achten sie genau auf die Fragestellung. Es wird nach den Passagieren gesucht, die von Anfang an in dem Zug sitzen. Von den 74 Passagieren die nach dem Halt in dem Zug sitzen, müssen sie die 22 Personen die dazu gestiegen sind abziehen. Die Lösung ist also: 52

