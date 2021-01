During the rare rains of January, the villagers fill the baobabs with this water. Then the water will be used from mid-June during the severe droughtVillage of Ampotaka,(475 ha, 300 baobabs tank) plateau Mahafaly, limestone plateau where there is no s...

Auf dem Hochplateau Mahafaly gibt es keinen Fluss und keinen See, im Jahr regnet es nur wenige Male. Das Wasser speichern die Menschen im Innern der Affenbrotbäume Mehr