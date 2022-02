Sehen Sie im Video: Dreht sich dieses Haus beim Vorbeifahren? Video stellt TikTok-User vor Rätsel.









Dieses Video von einem sich scheinbar drehenden Haus begeistert viele User auf Tiktok. Hazel Ann hat das Video Ende Februar hochgeladen und schreibt dazu: „Diese optische Täuschung lässt mich ständig ausflippen.“ Inzwischen haben rund zwei Millionen Nutzer das Video gesehen – vielen von ihnen geht es ähnlich wie Hazel Ann:

Bitte, ich bin immer noch verwirrt. Wie funktioniert das?

Ich war schon als Kind davon begeistert, wenn ich daran vorbeifuhr. Jetzt nervt es mich einfach nur, weil ich genau weiß, dass sich mein Traum, in so einem kultigen Haus zu wohnen, nie erfüllen wird.

Das ist so cool. Aber warum stellt man so etwas ablenkendes an die Straße, wenn man weiß, dass Autofahrer es anstarren werden?

Ich hatte deswegen fast einen Unfall.

Geht mir auch so. So verrückt, wer auch immer dieses Haus designt hat, hat das clever gemacht.

Das Haus steht an einer großen Kreuzung in der Nähe von Sydney in Australien. Es wurde von der Künstlerin Regina Walters, auch Camoufleur genannt, designt. Die Installation wurde bereits 2009 aufgestellt und hat seitdem schon viele Autofahrer beim Vorbeifahren zum Staunen gebracht.

