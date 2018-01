Ein Anwohner, der gegenüber dem berühmten Luxushotel Ritz in Paris wohnt, hat die Sicherheitsleute gefilmt, die am Mittwoch vor dem Hotel aufliefen. Später wurde bekannt, dass hier am Mittwochabend ein spektakulärer Raub über die Bühne gegangen ist. Dabei sollen fünf Tatverdächtige Schmuck im Millionenwert erbeutet haben. Nach Angaben der Polizei schlugen die Männer Vitrinen ein, in denen Schmuckstücke verschiedener Juweliere ausgestellt waren. Die Polizei konnte drei der mutmaßlichen Täter festnehmen, zwei sollen geflüchtet sein. Es habe keine Verletzten gegeben haben, hieß es. Das traditionsreiche Ritz Hotel liegt in einem vornehmen Viertel im Zentrum der französischen Hauptstadt. In der Gegend liegen mehrere Juwelier-Geschäfte, die in der Vergangenheit immer wieder Ziel von Überfällen waren.