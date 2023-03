In Deutschland und vielen muslimischen Ländern beginnt der Fastenmonat Ramadan, der neunte Monat im islamischen Jahr. Die Dauer richtet sich nach dem Verlauf des Mondes, die Monate dauern nur 29 oder 30 Tage. Deshalb wandert der Ramadan über unser Kalenderjahr. Laut Koran beginnt er, wenn sich nach dem Neumond die Sichel des Erdtrabanten am Himmel zeigt.

Die Weltreligionen Was Sie schon immer wissen wollten Der Islam – die Verheißung des Propheten

Ramadan 2023 beginnt am 23. März und endet am 20. April

Etwa 60 bis 70 Prozent der Muslime in Deutschland machen mit beim Fasten. Mit der Morgendämmerung beginnt die Enthaltsamkeit. Zeit für das Morgengebet, denn gleich ist Sonnenaufgang. Bis zum Sonnenuntergang heißt es für sie: keine Nahrung, keine Flüssigkeit, keine Injektionen, keine Drogen, auch keinen Sex. So schreibt es der Koran vor. Am 29. oder 30. Tag endet der Ramadan und ein dreitägiges Abschlussfest beginnt.