von Jacqueline Haddadian Die skandalösen Praktiken rund um Rammstein sollen in der Musikszene ein "offenes Geheimnis" gewesen sein. Der Geschäftsführer eines Veranstaltungsunternehmens berichtet nun von der "Suck Box" – einem Raum unter der Konzertbühne für sexuelle Praktiken.

Die Vorwürfe gegen die Band Rammstein und ihren Frontmann Till Lindemann verdichten sich. Immer mehr Betroffene äußern sich mit Details. Auch Aeneas Hohenadl, Geschäftsführer des Veranstaltungsunternehmens "Riggingwerk", äußert sich zu den Praktiken der Band. Im Gespräch mit der "Welt" sagt er, dass die Vorgänge hinter der Rammstein-Bühne ein "offenes Geheimnis" gewesen seien – so auch die "Suck Box". Hierbei soll es sich um einen Raum unter der Konzertbühne gehandelt haben, wo es zu sexuellen Praktiken zwischen dem Rammstein-Sänger und Frauen gekommen sein soll. Die jungen Frauen für die "Suck Box" soll das Sicherheitspersonal während der Konzerte ausgesucht haben.

"Falsche Neutralität" und Schweigen aus der Musikbranche

Dass die Musikbranche zu den Enthüllungen rum um Rammstein schweige, ist für Hohenadl nicht zu entschuldigen. Er vertritt die Ansicht, dass auf die Aussagen der Betroffenen nicht mit Schweigen und "falscher Neutralität" reagiert werden dürfe. Hohenadls Unternehmen hatte in der Vergangenheit mit Rammstein als Sub-Partner zusammengearbeitet. Damit sei nun Schluss: "Ich schließe eine Zusammenarbeit mit Till Lindemann oder der Band Rammstein in Zukunft aus", sagt er. "Riggingwerk" distanziere sich von der Band und wolle das Verhalten der Gruppe und ihren Umgang mit den Vorwürfen nicht hinnehmen.

Rockband Phallus, Feuer und die ewige Lust an der Provokation: Das sind Rammstein 1 von 13 Zurück Weiter 1 von 13 Zurück Weiter Sie sind Deutschlands wohl erfolgreichster kultureller Exportartikel: Rammstein feiert seit bald 30 Jahren weltweit Erfolge. Mehr als 20 Millionen Tonträger hat die Band seither verkauft, ihre Tourneen finden in riesigen Arenen statt - und sogar Regisseur David Lynch verwendete 1997 den Rammstein-Song "Heirate mich" in seinem Film "Lost Highway". Ihre Bühnenshows sind gigantische Spektakel, in denen Feuer und Pyrotechnik zum Einsatz kommen. Mehr

Die ersten öffentlichen Vorwürfe gegen Lindemann hatte die Nordirin Shelby Lynn erhoben. Sie hatte am 22. Mai in der litauischen Hauptstadt Vilnius das Auftaktkonzert zur Europatour der Band besucht. Drei Tage später äußerte sie auf Social Media den Verdacht, hinter der Bühne unter Drogen gesetzt worden zu sein. Lindemann hätte sie zwar nicht angefasst, sei aber wütend geworden, als sie ihm in einem Raum unter der Bühne sagte, keinen Sex mit ihm haben zu wollen. Seither gehe immer mehr Frauen mit ähnlichen Erlebnissen an die Öffentlichkeit.

Quellen: "Welt", "Rolling Stone"

Sehen Sie im Video: Mehrere Frauen werfen Rammstein-Frontmann Till Lindemann sexuelle Gewalt vor, auf Konzerten sollen junge Frauen gezielt für sexuelle Handlungen mit ihm rekrutiert worden sein. Im Video sehen Sie einige Fanstimmen vor dem ersten Konzert in Deutschland nach Bekanntwerden der Vorwürfe.