von Jacqueline Haddadian Während der Vorstellung des Films "Creed III" kommt es immer wieder zu Randalen in den Kinosälen. Die Polizei vermutet dahinter einen Tiktok-Trend. Ein Wissenschaftler hält hingegen die mediale Berichterstattung für den Auslöser.

Unruhe, Essenschlachten, Schlägereien: Bei Vorstellungen des Films "Creed III – Rocky‘s Legacy" ist es in den vergangenen Tagen in einigen Kinos zu Vandalismus gekommen. Auf Tiktok kursieren Videos von Zwischenfällen in Hamburg, Bremen und Essen, die millionenfach geklickt werden.

Ein Kino im saarländischen Homburg hat nun die Reißleine gezogen und den Film komplett aus seinem Programm genommen. "Nach Vorstellungen sah der Saal aus, als wäre ein Popcorn- und Nacho-Orkan durchgefegt – es war alles zugesaut mit Popcorn, Nachos und Sauce, sagte der Betreiber des Eden-Kinos, Andreas Simon, dem stern. Bereits am vergangenen Donnerstag seien sie Filmsäle deutlich verschmutzter als sonst gewesen. Er ging zunächst von einem Einzelfall aus.